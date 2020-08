Как страхът и несигурността увеличават търсенето на злато

Даже авторите извън финансовите медии забелязаха изстрелването на цената на златото от началото на годината. Някои от тях отчасти са отгатнали фактори като "отслабването на долара" и "ниската доходност по облигациите", но не ги разбират. Финансовите медии добавят към тях "резервите на централните банки" и "бижута и индустриално търсене", а една от тях дори почти позна правилните причини за ръста на злато, излизайки със заглавието: "Страхът и евтините пари покачиха цената на златото", пише Дарън Нелсън, предаде money.bg.

Но основната причина за всяко поскъпване на златото не е "страхът и", а страхът от евтините пари.

В интервю от 2013 г., озаглавено "Кой е ключът към формирането на цената на златото?", Робърт Блумен посочи следните седем пункта, валидни не само за настоящето, а за обозримото бъдеще:

Може да има статистическа корелация между нетните потоци към един сектор и по-високите (или по-ниските) цени. Но това не е причинно-следствена връзка. За да се познае цената, трябва да е известен индикатор, който се променя преди нея;

Използват се огромни изчислителни усилия за определянето на количеството злато, което се използва от различните пазарни сегменти като индустрията, бижутерията, монетите и хедж фондовете. Но тези количества не са най-важното, ако се опитвате да разберете цената на златото, защото няма връзка между количества и цена, каквато повечето хора си мислят, че има;

Пазарът на злато не е сегрегиран в единен пазар за златото, което е изкопано през съответната година, и втори пазар за златото, което е било изкопано в миналото. Купувачът не се интересува дали купува прясно добита тройунция злато или такава, добита преди век. Всички купувачи се конкурират да закупят, а всички продавачи се конкурират да продадат;

Златото е най-вече актив. Съотношението съществуващо към новодобито злато годишно е между 50:1 и 100:1. Почти цялото злато, което някога е било обработено от зората на времето, под една или друга форма съществува и днес;

На пазара на активи, потреблението и производството не формират цената. Процесът по ценообразуване представлява конкурс кой желае най-силно да притежава следващата единица злато. Който я цени най-високо ще я получи. това е пътят към разбирането на цената на златото;

Болшинството от пазарните проучвания на златото се съсредоточават върху търсенето, което има предимството, че е измеримо. Но резервираното търсене е много по-важно за цената. То представлява търсене, при което съхраняваш една стока, а не я продаваш;

Така цената на златото се задава от предпочитанията на инвеститорите, които не могат да бъдат пряко измерени. Но има някои основни фактори, които влияят върху тези предпочитания: растежът на паричното предлагане, количеството и качеството на дълга, политическата нестабилност, рискът от конфискация на активите и привлекателността (или липсата на такава) от страна на другите активи.

Възгледите на Блумен се потвърждават и в книгата Austrian School for Investors: Austrian Investing between Inflation and Deflation. Четиримата автори посочват, че:

Пределната полезност на златото се понижава по-бавно от тази на други стоки. Затова златото и среброто са се радвали на статуса си на пари, а не заради предполагаемата им оскъдност;

Според повечето анализатори златото е застраховка срещу инфлацията. Но има и други мнения. Според тях няма статистическа зависимост между цената на златото и темпът на покачване на инфлацията, а идеята, че златото е защита срещу инфлацията е мит. Според нас златото няма връзка със самата инфлация, а с темпът на промяна на нормата на инфлацията;

Ако златото е отслабено по време на период на ниска инфлация, то трябва да е още по-евтино при дефлация. Но това не се случва. Златото в моменти на дефлация почти не е анализирано, отчасти защото такива времена почти липсват. Но когато дефлацията е сериозна, не само бюджетите на правителствата се разширяват скоростно, а доверието във финансовата система и хартиените пари се понижава, докато златото запазва значението си заради изключителните си кредитни качества;

Точно както пясъчните часовници, ликвидността във финансовата система постепенно се понижава, когато желанието на хората да поемат рискове спада. Но на дъното измежду всички останали активи е златото. Заради всеобщия скептицизъм циркулацията на злато се понижава, когато хората го стискат. Степента на това желание да не се разделяш със златото винаги е пропорционална на доверието в правителството и валутата му.

Отговорът на моя въпрос защо златото се изстреля е: следете печатането на пари. Паричният агрегат M0 е подложен на поредица от програми за количествени улеснения от 2008 г. досега, чрез които паричното предлагане достигна до исторически висока стойност.

Всичко това показва, че "страхът от евтините пари" наистина е основният двигател на цената на златото. Този страх винаги се създава и влошава от правителствените интервенции. През 2020 г. това включва не само количествените улеснения, но и хаотичните мерки на властите срещу коронавируса и социалните вълнения.

