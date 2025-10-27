Как трябва да изглежда Бюджет 2026?
Допълнителни разходи в размер на 1 млрд. лв. за пенсии и още 1,2 млрд. лв. за заплати в държавния сектор обяви преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, анонсирайки част от параметрите на бюджета за 2026 година.
Международният валутен фонд препоръча за 2026 г. разходите да се свият с около 1% , а бизнесът се обяви за дефицит под 3%, ограничаване на растежа на държавния дълг и ускоряване на инвестициите.
Синдикатите искат по-висока минимална заплата и промяна на данъчния модел
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов успокои, че минималната работна заплата ще расте както е предвидено.
Анализатори пък се обявиха за повече стимули за иновации и растеж.
Бюджет в евро
Особено значим фактор е предстоящото въвеждане на еврото - бюджетът трябва да бъде структуриран така, че да съответства на изискванията за Еврозоната.
От друга страна фискалната дисциплина е в центъра на вниманието на международни и национални институции.
Как трябва да изглежда Бюджет 2026 - първата фискална рамка в евро? Необходими ли са промяна на данъчния модел, вдигане на данъци, замразяване на заплати в публичния сектор и какво ще стане с пенсиите - дебат по тези теми в студиото на "Директно" по България он ер с главния икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.
