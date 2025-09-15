Как в Япония изпращат децата в първия учебен ден
Кадър Ютуб
Ако и у нас децата поемаха към училище с подобно възпитание, нямаше да произвеждаме зрелостници като пораснали магарета
В Япония преди началото на учебната година родителите получават списък с основните правила за поведение, които детето трябва да спазва, пише Флагман.
Това важи с особена сила за първокласниците и директорите на училища са безкомпромисни. Списъкът най-кратко съдържа ето тези условия, които 6-годишното дете трябва да е научило наизуст и да е осъзнало:
1. Слушайте внимателно, когато някой говори.
2. Поздравявайте приятелски и отговаряйте силно и ясно.
3. Знайте, че това, което принадлежи на другите, не е ваше.
4. Събувайте обувките си, преди да влезете, и поставяйте обувките си на определеното място.
5. Седнете изправени на стола си.
6. Винаги носете чисти, спретнати и изгладени дрехи.
7. Поддържайте чина си и заобикалящата ви среда в чист вид.
8. Лягайте си рано и се събуждайте навреме.
9. Яжте балансирана закуска.
10. Не забравяйте да си миете зъбите.
11. Никога не лъжете.
12. Никога не оставяй съученика си сам.
13. Помагай на тези, които са в беда.
14. Не говорете лошо за другите.
15. Умейте да се разбирате с всички, да играете и да учите.
16. Не играй само сам, а се научи да играеш с другите.
17. Играйте навън, за да станете по-силни и да се наслаждавате на природата.
18. Ако допуснете грешки, извинете се искрено.
Тези точки се доразвиват в началния курс и не са толкова важни оценките по предметите, колкото поведението на ученика и отношението му към връстниците, към хигиената - лична и обществена. По този начин още от семейната среда започва изграждането на личността.
Тези основни правила в България напълно бяха забравени след падането на тоталитарния строй, в който за последно исторически имаше традиции, спазване на нормите и страх от родителя и учителя.
