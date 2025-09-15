Как в Япония изпращат децата в първия учебен ден

Кадър Ютуб

Ако и у нас децата поемаха към училище с подобно възпитание, нямаше да произвеждаме зрелостници като пораснали магарета

В Япония преди началото на учебната година родителите получават списък с основните правила за поведение, които детето трябва да спазва, пише Флагман.

Това важи с особена сила за първокласниците и директорите на училища са безкомпромисни. Списъкът най-кратко съдържа ето тези условия, които 6-годишното дете трябва да е научило наизуст и да е осъзнало:



1. Слушайте внимателно, когато някой говори.



2. Поздравявайте приятелски и отговаряйте силно и ясно.



3. Знайте, че това, което принадлежи на другите, не е ваше.



4. Събувайте обувките си, преди да влезете, и поставяйте обувките си на определеното място.



5. Седнете изправени на стола си.



6. Винаги носете чисти, спретнати и изгладени дрехи.



7. Поддържайте чина си и заобикалящата ви среда в чист вид.



8. Лягайте си рано и се събуждайте навреме.



9. Яжте балансирана закуска.



10. Не забравяйте да си миете зъбите.



11. Никога не лъжете.



12. Никога не оставяй съученика си сам.



13. Помагай на тези, които са в беда.



14. Не говорете лошо за другите.



15. Умейте да се разбирате с всички, да играете и да учите.



16. Не играй само сам, а се научи да играеш с другите.



17. Играйте навън, за да станете по-силни и да се наслаждавате на природата.



18. Ако допуснете грешки, извинете се искрено.

Тези точки се доразвиват в началния курс и не са толкова важни оценките по предметите, колкото поведението на ученика и отношението му към връстниците, към хигиената - лична и обществена. По този начин още от семейната среда започва изграждането на личността.

Тези основни правила в България напълно бяха забравени след падането на тоталитарния строй, в който за последно исторически имаше традиции, спазване на нормите и страх от родителя и учителя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!