Кака Лара: Баби слагаха по 1 - 2 лева в писмата за "Милион и едно желания"

Милион и едно желания - кои деца, израснали в соца, не помнят култувото детско предаване и водещата на "Милион и едно желания" кака Лара. Тази вечер тя е участник в "Кой да знае" и разказа пикантни истории от онова време.

Започнах да водя предаването още през 1987 година и продължих до 2006 година - много години бяха. Тогава обаче и телевизията беше друга. Сега, ако не се появиш на екрана няколко дни, и хората те забравят, а тогава, ако се появиш на екрана, си беше сензация, разказа тя.

Милица, в чиито отбор попадна кака Лара, възбудено заяви: Кажи истината, вие не четяхте нащите писма, нали?

Е, имаше си редактори за тази работа, отвърна Лара, но призна, че понякога е настоявала и тя да отваря писматат от българските деца.

Да знаете, че още тогава имаше нещо като корупция. Някои баби слагаха по 1-2 лева в писмата с молба от малкия екран да поздравя примерно техния Гошко, разказва тя.

