Кака Лара: Докато световните лидери говорят за мир, всеки се страхува да не се окаже следващата мишена

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Не виждам светлината в тунела по отношение края на войната в Украйна, тъй като политиците ще държат като участничките в конкурсите за красота, където обещават мир по целия свят, ама друг път. Тези обещания, които дават, опитите за преговори вече продължават твърде дълго, а няма резултат. Светът започна новата година със заплахи за сигурността, което е много – много страшно.

Това коментира пред Нова тв актрисата Лара Златарева.

Те говорят за мир, защото при една ядрена война какво ще правим с човечеството, за какво ще се борим. Световните лидери са интелигентни хора и си дават сметка, че ако отново има нападение, ще започне верижна реакция и сега най-важното е да се опазим от ядрена война, коментира драматургът Станислава Ризова.

На фона на всичко, което се говори в международен план, аз все още не съм чула къде сме ние, къде е България. Ние тук се занимаваме с проблеми около това, че някои хора се плашат от еврото и като си взимат пенсиите, си мислят, че парите им са наполовина, а същевременно в международната политика се говорят страшни неща. За мен е плашеща ситуацията как седим, как чакаме какво ще каже Европа, не искаме да дразним САЩ, коментира Златарева.

Не е добре, че нашите политици говорят за мир, а не за реалната ситуация, допълни тя.

Никой от нас не влиза в ролята на човек, който подкрепя Мадуро и неговия режим, но въпросът е следващите държави, които бяха поставени на дневен ред, заплахите, които бяха отправени. Никой не знае дали в следващия момент няма да е споменат като следваща мишена и това е на фона на всички разговори за мир, коментира още актрисата.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

