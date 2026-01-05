Кака Лара: Не смятам, че дължим нашето българско самосъзнание на лева

Редактор: Недко Петров

По-възрастното население буквално не е виждало как изглежда тази банкнота от евро. От друга страна всеки уикенд ние чуваме за задръстванията по границите от българи, които живеят буквално всеки уикенд в Гърция, където пазаруват с евро.

Така започна коментара си за пазаруването с евро в България Лара Златарева.

Аз съм човек, който използвам предимно карта и до този момент не съм се сблъскала с невъзможността да ми върнат или не ресто в левове и евро. Но впечатленията са ми, че малките павилиончета и по-малките магазинчета не са успели да се заредят все още с този начален стартов пакет от евро, продължи Златарева.

Бързам да кажа, че театър „Българска армия“ утре отваря касата си, но за да може днес да се подготвим за всичко това и подобно на градския транспорт, ние също сме закръглили цените на билетите обърнати в евро и в полза на зрителите, допълни в „Пресечна точка актрисата“.

Впоследствие Кака Лара се отклони от актуалната тема за новата валута, за да благодари на всички български лекари за чудесната им работа. В този контекст на мисли тя каза: Не смятам, че левът е това, на което дължим нашето българско самосъзнание, и да благодарим и да се чувстваме горди, че сме българи благодарение на стотинката и може би на лева.

