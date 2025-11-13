Кака Лара: Жива съм! Хем е смешно, хем е гадно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Много грозна фалшива новина за смъртта на актрисата на Лара Златарева, позваната като кака Лара, плъзна в социалните мрежи. "Малко смешно ми е да ви благодаря за съболезнованията, но е много мило", коментира с горчива ирония самата Лара.

Всичко това премина през няколко етапа. Първо ми се обадиха да видя какво се случва в тик-ток и там установих, че според някои хора съм починала. Аз по принцип съм разглезена от това, че много хора ме харесват, че хората ми се усмихват по улиците и се зачудих кой пък толкова иска да ме убие. Но после като намерих поста и снимката, умрях от смях, защото на тази снимка плача. То излиза, че на снимката плача, защото съм умряла, коментира кака Лара пред Нова тв.

Но както ми беше смешно, започнаха да ми се обаждат страшно много хора и това вече ме притесни. Но като мина време, натрупа се в мен това усещане за гадно, разказа тя.

Тази Пепа Кънева, от която излиза този фейк, е реален човек, разбирате ли? Това не е някакъв фалшив профил. Те хората й пишат, че това е лъжа и тя отговаря. Тя си събира лайкове. Там има 163 000 гледания, коментира тя.

Хора, не вярвайте на всичко, което виждате и чувате. Малко повече избирайте на какво да вярвате, апелира кака Лара.

