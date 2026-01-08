Кака Лара: Зрители скачат на бой в театъра

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Лаза Златарева сравни боя между шофьори на столичния булевард „Климент Охридски“ днес със случващото се в театъра. Актрисата разкри, че често е свидетел на подобна агресия от зрители, които пристигат след 19:00 часа.

Пирът на театъра каза, че представлението започва в 19:00 часа и на билета с големи букви е написано, че публика не може да бъде пускана след това от съображения за сигурност.

От пожарната държат след 19:00 никой да не влиза, тъй като актьорите и зрителите са смущават. Хора обаче, които пристигат в 19:20 часа примерно, скачат, действително се вика охрана, не казвам всяка вечер, но поне веднъж в седмицата се случва, скачат на бой. Викат: Вие нямате право, вие ни крадете, продали сте ни билетите, заяви Лара.

Много е трудно да обясниш например, че когато тръгне в два часа един автобус, няма как да се върне за теб. В театъра също не може да се влиза след 19:00, но ти идваш в 19:20, добави тя.

Защо разказвам това. Защото дори човек тръгнал на театър, е склонен да се бие. Сикнали сме, че линейките от „Бърза помощ“, лекарите и учителите са жертви на агресия, но наистина ви казвам, че това трябва да се изследва от ранна детска възраст. Как да се говори с децата, как да се работи с тях, за да се свиква, че боят не е възпитателен, че боят не разрешава ситуацията. За мен е абсолютно непонятно как ние разрешаваме всеки един проблем с бой, каза още в „Пресечна точка“ Кака Лара.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!