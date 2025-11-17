Кака Лара разкри кой я „уби” в TikTok

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Актрисата Лазара Златарева, известна повече като водещата Кака Лара, е взела решение да не повдига обвинения срещу авторката на фалшивата новина за нейната смърт, която беше разпространена в TikTok. В сутрешния блок на bTV тя обясни, че цялата история за смъртта е проява на отвратително и гадно чувство за хумор.

Според актрисата, на тази история можеш да „умреш от смях” и всеки, който я е прочел, ще разбере, че това е измислица. „Хората обаче не четат новините, а само заглавията”, допълни Кака Лара, която се разтревожила, когато започнали да ѝ звънят познати да я проверяват.

Златарева допълни, че авторът на тази „шега” е жена, която очевидно вика за внимание. Тя не била анонимна, а също и отговаряла на коментари за фалшивата статия, като твърдяла, че всичко е истина.

Въпреки че си задава въпроса докъде може да продължи всичко, Кака Лара не смята да води дело срещу „убийцата” си. Тя коментира, че не ѝ се занимава повече с този случай, а и е чела в последните 30 години какво ли не за себе си.

