Какви документи са нужни, когато почине близък човек

Загубата на близък човек винаги е тежък момент. Освен емоционалната болка, семейството често се сблъсква и с редица административни задачи свързани със самото погребение , които могат да изглеждат непосилни. Познаването на основните документи и стъпки може да помогне да преминете през процеса по-спокойно и организирано.

Медицинско удостоверение за смърт

Първият документ, който се издава, е медицинското удостоверение за смърт. Ако човекът е починал в болница, документът се издава от лекуващия лекар.

Ако смъртта е настъпила в дома, е нужно да се извика личният лекар или екип на Спешна помощ, който да констатира смъртта и да издаде удостоверението.

Този документ е задължителен за издаване на акт за смърт от общината.

Акт за смърт

След като имате медицинското удостоверение, трябва да подадете документ в общината за получаване на акт за смърт. Това се прави чрез стандартна форма, наричана заявление, която попълва близък роднина.

Към заявлението се прилагат:

личната карта на починалия,

документ за самоличност на лицето, което подава заявлението (лична карта или паспорт).

В някои случаи общината може да поиска допълнителни документи в зависимост от конкретната ситуация. Актът за смърт е официалният документ, който потвърждава смъртта и е необходим за всички следващи административни действия, предупреждава https://www.nebesna.com/ .

Лични документи

След издаването на акта за смърт семейството често трябва да уреди и други въпроси:

уведомяване на банки, институции и работодатели;

подаване на заявления за пенсии или социални помощи;

обявяване на наследство и уреждане на имущество.

Документи за гробно място

Ако семейството вече има гробно място, се представя удостоверение за собственост или право на ползване. Ако няма, общината издава ново място и съответните документи.

В моменти на скръб и емоционална тежест много семейства търсят професионална помощ при организацията на погребението, чрез денонощна траурна агенция София , която може да окаже подкрепа във всяка стъпка: транспорт на покойника, подготовка на гробното място, избор на ковчег, граждански и църковен ритуал и всички други необходими действия.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!