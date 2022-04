Какви игри можем да открием в Betway casino

Феновете на хазарните игри у нас могат да бъдат доволни, защото още една голяма компания получи разрешение да оперира в България. Това е британският бранд Betway, който вече е успял да си изгради солидна репутация както на Острова, така и в множество други държави по света.

В betway casino можем да открием богато разнообразие от спортни залози, но също така и немалко казино игри. В този текст ще разгледаме именно казино сегмента на Бетуей и всичко онова, което можем да открием там след навлизането му в България.

Слотове в Betway

Статистиката показва, че слотовете печелят в най-голяма степен интереса на потребителите, интересуващи се от казино. Прави обаче впечатление, че в каталога на Бетуей броят им не е толкова голям, колкото може би сме очаквали. Можем обаче да изпробваме късмета си с някои добре познати заглавия като Tomb Raider, Book of Atem, Burning Desire, Emperor of the Sea, Game of Thrones, Cash of Kingdoms и други.

Игри на маса

В Betway феновете на този тип казино игри могат да намерят стандартни и обичани заглавия като рулетка, блекджек и сик бо, като първите две са представени чрез няколко различни разновидности на въпросните игри.

Вегас

В раздел “Вегас” са поместени други казино игри, които феновете на казино забавленията познават повече от добре. Тук Betway е отделил обичани заглавия като 11 Champions, The Twisted Circus, Lucky Twins, Fortunium, Almighty Aztec, Relic Seekers и т.н.

Видео покер

Каталогът на Бетуей в секцията “Видео покер” също не е особено голям, поне на този етап. Към настоящия момент там можем да открием само две игри - Jacks or Better и Bonus Deuces Wild Poker. Много е вероятно обаче в бъдеще операторът да добави и повече предложения за големия брой фенове на видео покера.

Казино на живо в Бетуей

Казиното на живо винаги е онази секция, която предизвиква най-специален интерес от страна на потребителите. Това не е случайно, защото чувството да играеш в реално време, с истинско крупие и други играчи е наистина специално. Това е и най-добрият начин да се доближим максимално до усещането на автентичното наземно казино.

Отваряйки секцията за казино на живо в Betway, вие ще се натъкнете на различни предложения, макар и не толкова много, сравнено с основни конкуренти на британския оператор. Все пак имаме възможности като рулетка, бакара, покер, блекджек и сик бо, както и игри като Dream Catcher, Crazy Time и Mega Ball.

Обобщение за казино игрите на Бетуей

Определено можем да кажем, че на този етап Betway не предлага онова богато разнообразие от казино игри, което можем да открием при повечето конкуренти на британския оператор. Вероятно към момента компанията се фокусира повече върху спортните залози, оставяйки казиното леко на заден план. Все пак оставаме с надежда, че в бъдеще Бетуей ще разшири каталога си от казино игри, правейки този раздел от платформата си значително по-атрактивен.

