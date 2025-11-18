Какви са съвременните методи за лечение на очни заболявания в чужбина? Среща с доц. д-р Несрин Гюнайдън в София, 29.11.25 г.

В София ще се проведат безплатни информационни срещи с доц. д-р Несрин Туташ Гюнайдън – специалист по очни болести от болница „Мемориал Гьозтепе“ в Истанбул. Срещите ще се проведат на 29 ноември 2025 г. (събота) и се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ .

Това е първото гостуване на доц. Гюнайдън в България и представлява възможност за пациенти с очни заболявания да получат достъпна информация от специалист за съвременните методи, използвани в офталмологията в Турция.

Доц. д-р Несрин Туташ Гюнайдън има над 15 години опит в диагностиката и лечението на очни заболявания. Доц. Гюнайдън съчетава хирургични и нехирургични методи в практиката си и работи с пациенти с различни по сложност очни заболявания. Тя има опит както със стандартните офталмологични случаи, така и с лечението на сложни състояния, при които се прилагат по-иновативни и прецизни методи.

По време на срещите доц. Гюнайдън ще представи информация за диагностика и лечение в чужбина на:

Кератоконус;

Катаракта (перде на окото);

Страбизъм – кривогледство при деца и възрастни;

Мързеливо око (амблиопия);

Синдром на сухото око ;

Заболявания на очната повърхност ;

Далекогледство, късогледство, астигматизъм ;

Глаукома – заболяване, което може да доведе до трайна загуба на зрение;

Кератит и други възпалителни състояния.

Доцентът ще обясни кои методи са подходящи при различните диагнози и какви са предимствата на ранната диагностика.

Срещите са насочени към хора, които имат вече поставена диагноза и обмислят лечение в чужбина, но се нуждаят от ясно обяснение на процедурите, времето за възстановяване и очакваните резултати. Екипът на „Медикъл Караджъ“ ще предостави информация относно организацията на лечение в чужбина и каква подкрепа се осигурява на пациентите преди, по време и след лечение.

Целта е участниците да получат подробна , достъпна и разбираема информация , която да им помогне да вземат информирано решение за своето здраве.

Кога и къде

📅 29 ноември 2025 г. (събота)

📍 София

📞 Телефон за записване: 0879977402

🌐 www.medikara.bg/freeconsults/gunaidan-29-11-25

Участието е безплатно , но е необходимо предварително записване поради ограничените места.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!