Какви са страховете на пенсионерите с еврото?

кадър Bulgaria ON AIR

Продължава разяснителната кампания за въвеждането на еврото в градове и по-малки населени места в страната. Експертите на място могат да се запознаят със страховете на възрастните хора, а именно такава среща се състоя в хасковското село Стамболийски.

Тези страхове са свързани най-вече със съмнителни търговски практики, на които казват, че вече са жертви, съобщава Bulgaria ON AIR.

Възрастните хора се вълнуват ще имаме ли стотинки и къде ще се обменят парите.

"Те и сега някои хора ни мамят с българските пари", каза Господинка.

За да отговорят на всички притеснения на място в двора на Пенсионерския клуб пристигнаха експерти от "Български пощи", служители на Община Хасково и полицията, както и заместник-областния управител на Хасково.

"Български пощи ще обменя еврото само в населени места, където няма банки и областни институции", обясни Иван Попов от ОПС – Хасково.

В област Хасково общо 109 пощенски станции ще извършват услугата от 1 януари. Обмяната ще става само срещу лична карта, а пощите ще използват специален софтуер.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!