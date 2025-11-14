Какво е Мовембър

По традиция посвещаваме месец ноември на мъжкото здраве и стартираме кампания, посветена на Мовембър.

Мовембър е движение, което се заражда в Мелбърн, Австралия. Oтличителната му черта са причудливите мустаци, които мъже от цял свят пускат в знак на солидарност през предпоследния месец на годината. Самото име „Мовембър“ e игра на думи, идващо от първата сричка на думата „мустаци“ на английски (moustache) в комбинация с името на месец ноември.

Всичко започва от група приятели, които решават да си пуснат мустаци в подкрепа на мъжкото здраве. Мовембър е ежегодно събитие, целящо да повиши осведомеността относно здравословните проблеми, засягащи мъжете, като рака на простата и рака на тестисите, както и да обърне внимание на важността на психическото здраве.

Една от основните цели на Мовембър е да насърчи мъжете да посещават по-често профилактични прегледи. Често раковите заболявания се развиват без симптоми и най-сигурният начин за ранно диагностициране са редовните прегледи при уролог и профилактичните изследвания. Заболяване като рака на простата е напълно лечимо, когато е открито навреме.

