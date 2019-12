Какво е да летиш с най-скъпия самолетен билет в света

Aко някога сте се чудели какво е да летите с най-скъпия самолетен билет в света, подгответе се да бъдете изумени.

В скорошно видео звездата от YouTube Кейси Нейстат представи апартамента на Etihad - The Residence, достъпен на A380.

Това е истински „апартамент в небето“, който не само предлага на гостите място на един от полетите на дълги разстояния на авиокомпанията, но осигурява просторна всекидневна за двама, самостоятелна баня, уединена спалня, иконом и други екстри.

Нейстат отсяда в The Residence с полет от Абу Даби до Ню Йорк - билет, който струва между 31 000 и 41 000 долара за еднопосочно пътуване, което продължава малко повече от 12 часа.

Според Daily Mail билет за този полет може да струва и до 68 000 долара. Очевидно цените могат да варират в зависимост от дължината на полета и дестинациите.

Според One Mile At A Time престой в The Residence на полет от Мумбай до Абу Даби струва около 13 000 долара.

Нейстат изглежда особено впечатлен от удобствата на The Residence и честно казано, ние също.

Първо, той разглежда дневната, която предлага диван за двама в комплект с подложка за крака, телевизор с голям екран, разтегателна маса за хранене или напитки, охладител за лични напитки и, разбира се, много пространство и уединение.

И когато казваме пространство, имаме предвид мащабите на студио на земята, но в самолет. В дневната се сервират отбрани ястия по време на полета от елегантно облечените икономи.

Банята е разположена в коридора на апартамента (да, има коридор), която предлага не само тоалетна и мивка, но и душ, както и много безплатни тоалетни принадлежности.

В спалнята леглото е достатъчно голямо за двама, като предлага и телевизор с голям екран, както и огромно огледало.

Вижте повече във видеото:

