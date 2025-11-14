Какво може да се купи до 100 лева в Технополис за Черен уикенд
Въпреки че официалната дата за Черен петък през 2025 г. е 28 ноември, големите търговци като Технополис често стартират своите кампании по-рано.
Според информацията, кампанията "Black Weekend" в Технополис започва на 14 ноември 2025 г., като промоционалните предложения могат да бъдат разгледани на техния уебсайт и в мобилното им приложение от същата дата, рано сутринта.
Някои източници посочват и по-дълъг период за "Черен петък" промоциите в Технополис, например 14 - 17 ноември 2025 г. за основните намаления.
Тъй като кампанията "Black Weekend" в Технополис започва днес (14 ноември), актуалните им промоции до 100 лева обикновено включват:
💡 Потенциални оферти до 100 лв. (на база предишни години и текущи категории):
Малки кухненски уреди:
Електрически кани
Тостери и сандвич тостери
Някои модели блендери или ръчни миксери
Кафемашини за капсули (често се предлагат с голямо намаление).
Аксесоари за компютри и телефони:
Мишки и клавиатури (особено гейминг модели с намаления)
Слушалки (жични или базови безжични Bluetooth модели)
Външни батерии (Power Banks)
Зарядни устройства, кабели, преходници.
Лична грижа:
Сешоари и преси за коса (по-базови модели)
Електрически четки за зъби (само дръжката или комплект)
Мъжки и дамски тримери.
Други:
Комплекти крушки и продукти за умен дом (Smart Home)
Различни видове домакински артикули и консумативи.
🛍️ Как да проверите най-лесно:
Най-добрият начин да видите конкретните продукти, които са намалени до 100 лв. днес, е да посетите:
Уебсайта на Технополис: Обикновено имат специална категория или филтър за "Черен петък" оферти, където може да зададете филтър за цена до 100 лв.
Брошурата им: Проверете онлайн брошурата им за Black Weekend, където са изброени всички промоционални продукти.
Конкретни категории с оферти до 100 лв. (Black Weekend)
|Категория
|Примерни продукти
|Цена (с намаление)
|Лична грижа
|Сешоари, маши за коса, тримери, електрически четки за зъби
|30 лв. - 99 лв.
|Кухненски помощници
|Електрически кани, тостери, цитрус преси, блендери тип "смути мейкър"
|35 лв. - 85 лв.
|Аксесоари за телефони
|Безжични слушалки (TWS), външни батерии (Power Banks), Smart часовници (по-базов клас)
|40 лв. - 99 лв.
|Компютърна периферия
|Гейминг мишки, клавиатури (жични/безжични), уеб камери (по-базови)
|25 лв. - 79 лв.
|Консумативи
|Капсули за кафемашини, филтри за вода, стойки за телевизор (фиксирани)
|10 лв. - 50 лв.
