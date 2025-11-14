Какво може да се купи до 100 лева в Технополис за Черен уикенд

Кадър Технополис

Въпреки че официалната дата за Черен петък през 2025 г. е 28 ноември, големите търговци като Технополис често стартират своите кампании по-рано.

Според информацията, кампанията "Black Weekend" в Технополис започва на 14 ноември 2025 г., като промоционалните предложения могат да бъдат разгледани на техния уебсайт и в мобилното им приложение от същата дата, рано сутринта.

Някои източници посочват и по-дълъг период за "Черен петък" промоциите в Технополис, например 14 - 17 ноември 2025 г. за основните намаления.

Тъй като кампанията "Black Weekend" в Технополис започва днес (14 ноември), актуалните им промоции до 100 лева обикновено включват:

💡 Потенциални оферти до 100 лв. (на база предишни години и текущи категории):

Малки кухненски уреди:

Електрически кани

Тостери и сандвич тостери

Някои модели блендери или ръчни миксери

Кафемашини за капсули (често се предлагат с голямо намаление).

Аксесоари за компютри и телефони:

Мишки и клавиатури (особено гейминг модели с намаления)

Слушалки (жични или базови безжични Bluetooth модели)

Външни батерии (Power Banks)

Зарядни устройства, кабели, преходници.

Лична грижа:

Сешоари и преси за коса (по-базови модели)

Електрически четки за зъби (само дръжката или комплект)

Мъжки и дамски тримери.

Други:

Комплекти крушки и продукти за умен дом (Smart Home)

Различни видове домакински артикули и консумативи.

🛍️ Как да проверите най-лесно:

Най-добрият начин да видите конкретните продукти, които са намалени до 100 лв. днес, е да посетите:

Уебсайта на Технополис: Обикновено имат специална категория или филтър за "Черен петък" оферти, където може да зададете филтър за цена до 100 лв.

Брошурата им: Проверете онлайн брошурата им за Black Weekend, където са изброени всички промоционални продукти.

Конкретни категории с оферти до 100 лв. (Black Weekend)

Категория Примерни продукти Цена (с намаление) Лична грижа Сешоари, маши за коса, тримери, електрически четки за зъби 30 лв. - 99 лв. Кухненски помощници Електрически кани, тостери, цитрус преси, блендери тип "смути мейкър" 35 лв. - 85 лв. Аксесоари за телефони Безжични слушалки (TWS), външни батерии (Power Banks), Smart часовници (по-базов клас) 40 лв. - 99 лв. Компютърна периферия Гейминг мишки, клавиатури (жични/безжични), уеб камери (по-базови) 25 лв. - 79 лв. Консумативи Капсули за кафемашини, филтри за вода, стойки за телевизор (фиксирани) 10 лв. - 50 лв.

