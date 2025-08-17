реклама

Какво откри Карбовски в една диня

17.08.2025 / 21:28 1

Кадър Фб

Мартин Карбовски разви нова интересна теория.

"Нещо не е наред с онова, което ни предлагат да ядем!Какво откри Карбовски в една диня?....

И до какви размисли и изводи го доведе неговото откритие ще разберете от този летен коментар, който може да ви се струва забавен, но се занимава със сериозни неща.", пише той.

Журналистът показва диня и развива теория, че тя е инжектирана с нещо, за да стане червена и дори по-вкусна.

Вижте видеото:

 

Динята по-умна от него, му е откритието!!!Ухилен:woot::devil:

