Мартин Карбовски разви нова интересна теория.

"Нещо не е наред с онова, което ни предлагат да ядем!Какво откри Карбовски в една диня?....

И до какви размисли и изводи го доведе неговото откритие ще разберете от този летен коментар, който може да ви се струва забавен, но се занимава със сериозни неща.", пише той.

Журналистът показва диня и развива теория, че тя е инжектирана с нещо, за да стане червена и дори по-вкусна.

Вижте видеото:

