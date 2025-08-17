Какво показа експертизата за катастрофата в София

Кадър БТВ

Готова е една от експертизите за катастрофата в София, при която кола се вряза в автобус. При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия.

Ексертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара. Това научи bTV от свои източници, като от СГП потвърдиха информацията.

Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът.

Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.

Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водача на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и „Пирогов“ са с множество фрактури.

Припомняме, че инцидентът е от късните часове на 15 август на столичния булевард „Константин Величков“. Сигнал за него е подаден в 02:00 ч., а пробите на водача на колата са отрицателни.

След инцидента 21-годишният шофьор, който е от ромския квартал „Факултета“, е в болница заради счупени ребра и ръка. Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!