Какво се случва със строежа на стадион "Варна"

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В", пише Спортал.

Макар и бавно продължава строежа на стадион "Варна", чиято първа копка бе през далечната 2007 година. Съоръжението вече се сдоби с основната конструкция на козирките над сектори "А" и "В". По план бившият стадион "Юрий Гагарин" трябва да разполага с 22 000 седящи места и с три покрити с козирка сектора, два от които двуетажни.

Във вида си преди да бъде разрушен съоръжението разполага с 40 000 места, като е приемало дори гранда на английския футбол Манчестър Юнайтед. За последно пък футбол се е играл през още по-далечната 1993, когато се изиграва дербито между Спартак и Черно море.

