реклама

Какво се случва със строежа на стадион "Варна"

07.12.2025 / 18:27 2

Кадър Спортал

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В", пише Спортал.

Макар и бавно продължава строежа на стадион "Варна", чиято първа копка бе през далечната 2007 година. Съоръжението вече се сдоби с основната конструкция на козирките над сектори "А" и "В". По план бившият стадион "Юрий Гагарин" трябва да разполага с 22 000 седящи места и с три покрити с козирка сектора, два от които двуетажни.

Във вида си преди да бъде разрушен съоръжението разполага с 40 000 места, като е приемало дори гранда на английския футбол Манчестър Юнайтед. За последно пък футбол се е играл през още по-далечната 1993, когато се изиграва дербито между Спартак и Черно море.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Дедо (преди 5 минути)
Рейтинг: 24216 | Одобрение: 6866
Какъвто ни футбола, такива ни и стадионите... Преди стадиона бил за 40 000 зрители( браво!), бъдещия - за 22 000 (?! )... Както е тръгнало, занапред на мачове ще ходят само олигофренните агитки...
1
0
kjk (преди 47 минути)
Рейтинг: 160382 | Одобрение: 17642
Те докато го завършат,от другата страна ще почне да пада!!!;)Ухилен:dizzy: За 20 годишнината от първата копка, дали ще е готов???Намусен:dizzy::'(

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама