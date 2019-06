Какво ще представлява функцията In This Video в търсачката на Google

digital.bg

Tърсачката на Google промени изцяло начина, по който откриваме съдържание в интернет и е най-популярния продукт на компанията. Всеки ден алгоритмите им индексират стотици милиони заявки. Google Searchпостоянно е обект на софтуерни ъпдейти, които допълнително подобряват възможностите на търсачката. Последната актуализация е свързана с клиповете в YouTube и предлага полезна нова функционалност с името "In This Video", предаде AndroidPolice.

Всъщност това представлява допълнителна лента, която се показва под даден клип в YouTube, в която са маркирани най-интересните моменти от видеото. На практика "In This Video" разделя съдържанието на основните му части и включва време и описание на отделните епизоди. Потребителите могат лесно да скролват между маркираните събития и директно да стартират тази част от видео клипа. Функцията също така позволява да превъртате или да се връщате назад.

Интеграцията на този инструмент ще улесни навигацията в YouTube отсмартфоните, особено когато гледате дълги клипове. Това е най-интересното подобрение във "v10.7.4.21" версията на Google приложението, която все още се намира в бета фаза. Трябва да отбележим, че все още малък брой клипове поддържат "In This Video", като допълнителната информация не е достъпна за всички устройства. Компанията вероятно се нуждае от още време преди да позволи на всички да тестват "In This Video".

