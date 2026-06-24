Какво трябва да знаем за допълнителното пенсионно осигуряване

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На 1 януари 2027 година влиза в сила така наречената "Мултифондова система" в допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване. От 1 септември до 30 ноември тази година всеки ще може да подаде заявление по образец до пенсионното дружество, което управлява универсалния пенсионен фонд, в който се осигурява. Всички родени след 31 декември 1959 година задължително се осигуряват в такъв фонд за така наречената втора пенсия. След получаване на необходимата информация и консултиране, осигуреният ще може да избере конкретен подфонд - с каква степен на риск да се управляват парите от индивидуалната му партида. Ако някой не направи избор в този срок, ще бъде разпределен въз основа на възрастта си от пенсионното дружество.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор и ръководещ управление "Осигурителен надзор" Диана Йорданова успокои слушателите на БНР, че парите на осигурените в пенсионно-осигурителното дружество "ДаллБог живот и здраве" са защитени, тъй като пенсионно-осигурителното дружество е отделно юридическо лице от застрахователната компания със същото име, чиито лиценз КФН отне.

"Самите фондове, които са в дружеството, говорим за универсален фонд, за доброволен, професионален - те самите пък са отделно обособени юридически лица като имущества. Тоест казвам, че парите на хората са защитени, още повече те по никакъв начин, според законовите изисквания, не могат да служат за удовлетворяване на евентуални неблагополучия от страна на пенсионното дружество, а камо ли от страна на застрахователната компания, така че хората могат да бъдат спокойни. Ако някой има притеснение, ние сме на разположение, публикуваме непрекъснато информация на сайта на КФН с добра статистика, може да се ползва нашата пряка телефонна линия. Ако обаче това не е достатъчно, разбира се, има опция да се премести в друго пенсионно осигурително дружество - нормална практика за всички пенсионни компании".

Опитът в други страни от въваждането на мултифондове, дава "изключително добри резултати по отношение почти двукратно увеличение на доходността, която се постига", коментира Йорданова.

"А това означава, че парите на всеки един, по неговата, лична партида всъщност растат, така че, когато достигне необходимата възраст за пенсиониране, човек да може да разполага с достатъчно стабилен, допълващ доход към пенсията от НОИ от така наречения "първи стълб"".

В Комисията преработват поднормативната си уредба и текат изпити, така че на 1 септември всеки гражданин да може да отиде в пансионноосигурителното си дружество и да поиска информация, която самите дружества са задължени да предоставят, както да консултират хората.

"Разбира се, има риск, но трябва да кажем, че за така наречените "дълги пари" в пенсионното осигуряване той много бързо се преодолява.

Ако не знаете в коя пенсионно- осигурителна компания се осигурявате, можете да проверите това чрез телефоната линия на НАП, електронната услуга, или ПИК към НОИ. Пенсионоосигурителните компании са задължени да подават данни за доходността си през последната година и често този доклад е придружен с рекламни материали какви стъпки могат да предприемат хората, оситуряващи се в тях:

"Дигитализацията е на много високо ниво в този сектор, така че може да се възползват от всички видове възможности. Ако обаче въпреки това не намерят необходимото време или нямат възможност според възрастовата група, в която попада лицето - между 16 и 50 години ще попадне в динамичен под фонд, между 50 и 3 години преди пенсиониране ще попадне в балансиран и последните 3 години преди пенсиониране ще попадне в консервативен.

КФН става все по- надежден източник на информация за осигурените лица.

"Ние наблюдаваме доста засилен интерес от страна на млади хора, които тепърва им се налага да си сключат своя трудов договор, да влязат в тази система, съответно да си изберат дружество, първо, и след това – фонд. Много въпроси сме получавали по отношение на това защо толкова консервативно се управляват средствата. Все по-голям процент от младите хора проявяват интерес към инвестиции по принцип и затова всъщност ги вълнува какво се случва и с техните средства. Включително сме имали въпроси, които съпоставят инвестиционните стратегии на отделни компании и въпроси защо тези хора в този период, когато цената на еди кои си финансови инструменти, акции или облигации е такава, а пък те не инвестират, а предприели друга стратегия. Така даже желаят сами да си управляват средствата и сега ние предоставяме тази възможност".

Йорданова се надява изграждането на финансова култура да залегне по-дълбоко в образованието.

Скоро ще има възможност желаещи да инвестират в изграждането на инфраструктурни обекти при изключителна прозрачност.

"Това е много добра възможност. Надявам се държавата да се възползва от това, както и самите общини. Това ще спомогне за развитие на капиталовия пазар"

Таксите, които досега пенсионните компании събираха, ще бъдат значинелно намалени в рамките на десетгодишен период. Тези такси ще бъдат и обвързани с начина на работа на пенсионните компании.

"Да, ще печелят, но трябва да се потрудят повече. Изключително важно е, използвам случая, за да отправя апал към вашата аудитория, да започнем да мислим най-накрая за тези средства, които са ни по партидите, като за собствени лични средства и така, както си проверяваме депозита, банковата сметка, да си проверяваме и какво се случва по нашите партиди, защото средствата по тези партиди, първо, се унаследяват до навършване на пенсионна възраст, а след навършване на пенсионна възраст - в зависимост от условията, които подпишем".

Всичко е много комплексно и е много важно всички да се осигуряваме на реални доходи, защото ако не сме се осигурявали през целия трудов стаж, ако не сме се осигурявали на реални доходи, няма как да очакваме високи суми.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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