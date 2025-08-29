Какво трябва да знаете, преди да купите мултикукър - плюсове, минуси и тайни от кухнята

Мултикукърите от няколко години са сред най-предпочитаните уреди за домакинството - не само в България, но и по света. Те обещават бързо, лесно и разнообразно готвене, спестяване на време, енергия и дори място в кухнята. Съчетавайки функциите на няколко класически уреда, мултикукърът се превърна в универсален помощник - не само за хора, които не обичат да готвят, но и за опитни готвачи, които търсят по-удобни начини да подготвят вкусни ястия.

Но преди да се втурнете да купувате първия попаднал на промоция модел, има няколко важни неща, които е добре да знаете. В тази статия ще разгледаме основните плюсове и минуси на мултикукърите, както и някои скрити детайли, които често остават незабелязани, но правят огромна разлика при ежедневната употреба.

Защо мултикукърите станаха хит?

Първо и най-важно - защото са удобни. Мултикукърът съчетава функциите на няколко различни уреда: тенджера под налягане, бавен котлон, уред за задушаване, оризоварка, параварка, фритюрник, йогурт машина, а някои дори имат функции за фурна и пекарна. Това значи, че в едно и също устройство можете да приготвите супа, гювеч, варени зеленчуци, десерти, кисело мляко и дори хляб.

Другият голям плюс е автоматизацията. Просто слагате продуктите, избирате програма, натискате старт и сте свободни да се занимавате с нещо друго. Не е нужно да бъркате, да наблюдавате, да нагласяте температура. Уредът върши всичко сам. Това го прави идеален за заети хора, семейства с деца, начинаещи в кухнята, възрастни хора и дори студенти в общежития.

Много от новите модели имат и мобилно приложение, чрез което можете да следите готвенето, да сменяте програми или да получавате известия, когато ястието е готово. Технологията прави кухнята по-интелигентна и живота по-лесен.

Какво може да се готви в мултикукър?

Накратко - почти всичко. В мултикукър можете да приготвите:

Супи и крем супи;

Яхнии и гювечи;

Ориз, булгур, киноа, леща;

Варени яйца и макарони;

Кисело мляко и каши;

Задушено месо, печени ребра, пилешко и дори риба;

Задушени зеленчуци и картофи на пара;

Домашен хляб, кексове, мъфини;

Компоти, конфитюри и кремове.

С времето дори по-опитни кулинари признават, че мултикукърът не замества напълно ръчното готвене, но е незаменим за определени рецепти, когато липсва време или се търси постоянен резултат. А при рецепти, изискващи дълго готвене или контрол на температурата – като боб, телешко, желе и костен бульон - резултатите често са дори по-добри.

Ако се чудите кои модели са най-функционални и кои програми са наистина полезни, може да се обърнете към експертните ревюта и сравнителни таблици на различни видове мултикурири в Multicookers.bg, където ще откриете подробна информация според нуждите на домакинството ви.

Най-често допускани грешки при избора

Избор само по цена - евтиният модел често няма достатъчно програми или мощност, а скъпият не винаги е най-подходящ за вас. Балансът между цена и функционалност е решаващ.

Пренебрегване на обема - ако сте четиричленно семейство, модел с капацитет под 5 литра няма да ви стигне. Ако обаче готвите основно за себе си или за двама, по-компактният модел ще ви спести място и електроенергия.

Липса на подвижен капак или кошница за пара - това са малки удобства, които улесняват миенето и разширяват възможностите на уреда.

Невнимание към покритието на съда - незалепващото покритие е задължително, но не всяко е качествено. Евтините модели се надраскват бързо и могат да станат опасни за здравето.

Неясни инструкции и липса на рецепти - потърсете модели с добре написани ръководства и налични рецепти за готвене в мултикукъри онлайн или чрез мобилни приложения. Това ще улесни първите ви стъпки.

Игнориране на размера и дизайна - някои уреди са много обемисти и тежки, което ги прави неподходящи за малки кухни.

Минуси, които трябва да предвидите

Въпреки множеството си плюсове, мултикукърите не са съвършени. Някои модели са прекалено големи, което ги прави неудобни за съхранение. Други не могат да достигнат нужната температура за пържене или запичане - дори ако на теория имат такава функция.

Понякога уредът отнема време за загряване и охлаждане, а това трябва да се вземе предвид при планиране на времето за готвене. Освен това, някои рецепти, които изискват бързо реагиране (например добавяне на съставки в точен момент), не могат да се адаптират добре към автоматичната работа на мултикукъра.

И не на последно място - мултикукърът не може да "усети" вкуса, мириса или структурата на храната. Затова, въпреки че автоматизиран, той все пак изисква известна кулинарна интуиция от страна на потребителя.

Малко известни съвети от кухнята

Добавяйте по-малко вода, отколкото при класическо готвене - мултикукърът затваря влагата и създава пара.

Нарязвайте съставките на еднакви по големина парчета, за да се сготвят равномерно.

Не препълвайте съда - оставяйте поне 1/5 от обема празен, особено при готвене под налягане.

При сладкиши - използвайте поставка или силиконови форми, за да избегнете залепване и неравномерно изпичане.

Мултикукърът може да бъде невероятен помощник в кухнята - стига да изберете правилния модел за вашите нужди. Помислете какво и колко често готвите, какъв капацитет ви е необходим, дали ще го местите често, дали държите на бързината или на бавното готвене, и кои функции реално ще използвате.

Съвет от специалистите на Multicookers.bg - не избирайте сляпо, а се запознайте с функциите, програмите и аксесоарите на различните модели. В сайта ще откриете не само сравнения, но и съвети за поддръжка, препоръчани рецепти и идеи как да използвате пълния капацитет на уреда. Това е инвестиция, която си струва, когато е направена информирано.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!