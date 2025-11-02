Какво значи знакът CE върху стоките

Кадър Уикипедия

Знакът "СЕ" (или "CE" - Conformité Européenne) е знак за съответствие, който показва, че продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда.

Той е задължителен за редица продукти, продавани в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Производителят поставя този знак, за да декларира, че продуктът отговаря на приложимите европейски директиви и регламенти и са проведени съответните процедури за оценка на съответствието.

Основни аспекти на знака "СЕ"

"Паспорт" на продукта: Маркировката позволява на продуктите със знак "СЕ" свободно движение на европейския пазар.

Задължителен за много продукти: Ако продуктът попада в обхвата на европейски директиви или регламенти, знакът е задължителен за продажба в ЕС, независимо дали е произведен в страна членка или извън нея.

Декларация от производителя: Поставяйки знака, производителят декларира, че продуктът отговаря на всички приложими изисквания на Общността и че са извършени необходимите процедури за оценка на съответствието.

Не е знак за качество: Знакът "СЕ" не гарантира качество или ефективност на продукта, а само че отговаря на минималните стандарти за безопасност и здраве в ЕС.

Хармонизирани правила: Маркировката е част от системата на Европейския съюз за хармонизиране на законодателството и осигуряване на единни стандарти за безопасност, здраве и опазване на околната среда в цялото ЕИП

