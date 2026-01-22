Калас: Когато между съюзниците има различия, нашите противници се наслаждават

стопкадър: Ютуб

Съюзниците имаме различия, но противниците ни се наслаждават и забавляват от това. Русия и Китай се радват, когато между нас има разногласия, каза тази вечер върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при пристигането си за участие в извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел, посветено на трансатлантическите отношения и споровете около Гренландия.

Всички са успокоени от последните съобщения, добави тя по повод вчерашната реч в Давос на президента на САЩ Доналд Тръмп. Готови сме за много непредсказуемост, ще обсъдим различните възможности, всеки ден може да стане нещо ново. Трябва да се върнем към наистина важното и това е войната в Украйна, трябва да използваме усилията си за нейното прекратяване, призова Калас.

Трансатлантическите отношения бяха сериозно засегнати в последната седмица, но в последната година научихме, че отношенията със САЩ вече не са такива, каквито бяха. Готови сме да защитаваме интересите и ценностите си - това е послание към съюзниците и противниците ни, обобщи тя, предаде БТА.

