Калашниците МСС: Нямаме никаква връзка с "Бандата на Калашниците"

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Позиция на "КАЛАШНИЦИТЕ-МСС"

Малко след инцидента с официална позиция излязоха от Мотоклуб "КАЛАШНИЦИТЕ-МСС", които се разграничиха от престъпната банда.

"Във връзка с появили се публикации, коментари и споменавания в публичното пространство, бихме искали категорично да заявим, че Мотоклуб "КАЛАШНИЦИТЕ-МСС" няма абсолютно никаква връзка с групата, известна като "Бандата на калашниците", нито с лица, свързвани с нея. Нашият клуб е независимо сдружение на мотористи, обединени от обща страст към мотоциклетите, приятелството, взаимопомощта и общественополезните каузи. През годините сме организирали множество благотворителни инициативи, обществени събития и кампании в подкрепа на хора в нужда, деца и различни социални каузи", гласи позицията.

"Категорично се разграничаваме от всякакви престъпни прояви, противообществени действия и лица, които нарушават законите на Република България. Осъждаме всякакви форми на престъпност, насилие и поведение, което уронва доверието в обществото и вреди на гражданите. Сходството в наименованията не следва да бъде основание за каквото и да е свързване между нашия мотоклуб и посочената група. Всякакви внушения или твърдения за подобна връзка са неверни и подвеждащи. Мотоклуб "КАЛАШНИЦИТЕ-МСС" ще продължи да работи за развитието на мото културата, благотворителността и положителния обществен пример, които са в основата на нашата дейност", уточниха мотористите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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