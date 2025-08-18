Калфин: Тръмп иска да играе роля, но не виждам ефект от нея

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Песимист съм, че ще се стигне до реална промяна на ситуацията, защото не виждам какво може да се случи на тази среща между Доналд Тръпм и Володимир Зеленски. Това заяви Ивайло Калфин.

Миналата седмица се срещнаха американския и руския президент. На практика Путин получи една еветовна сцена, за да повтори отново непроменените руски очаквания, което означава Украйна да капитулира. Надали днес това нещо ще се случи, но е очевидно, че американския президент търси някаква роля и иска да ускори края на войната. Не виждам обаче инструментите до този момент, с което това да се случи, допълни бившият ни външен министър.

Тръмп иска да играе някаква роля, но не виждам особен ефект от нея. Помните, че още на предизборната кампания той обещаваше, че за седмици ще спре войната, а после каза, че е по-трудно, отколкото си е мислел. Очевидно е, че относно начина да се намери трайно решение, САЩ вземат много ясна позиция и не се опитват да търсят баланса между двете страни, каза още по бТВ Ивайло Калфин.

