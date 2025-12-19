Калфин: Властта падна, защото излязоха много хора на улицата

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Властта падна, защото излязоха много хора на улицата. Властта е ефимерна. Нито един от ууправляващите не обясни бюджета. С бюджета направо се каза на хората, че трябва да се вдигнат данъците, защото тука има едни неща за плащане и изчезнаха всичките. Което като че ли насила накара хората да излязат на улицата.

Това коментира пред БНТ Ивайло Калфин.

Изборите ще успокоят хората, ако са помъдрели партиите или ако се появи партия, която да вземе мнозинство в парламента. Но това едва ли ще стане. Всички бъркат. Някоко месеца ще се оправим без бюджет, защото имаме фискална политика от 30 години. Това, че идва еврото, няма да промени нищо. Хората протестираха срещу начина на управлението, а бюджета беше само повод, коментира той.

Не бях на протеста, не бях в България но дъщеря ми беше на площада. Тя и приятелите й ми споделихе, че ако следващия пак върви по същия път, пак ще са на улицата. Смятам, че всички ще реагират така, защото някои хора много си повярваха и смятат, че всичко им е позволено, а не е така, коментира Калфин.

Няма повод за притеснение от еврозоната, защото еврото нито ще ни направи по-богати, нито по-бедни. Инвеститорите се интересуват от дългосрочната политика, от условията, от стабилността, а в момента те липсват. еврозоната има проблеми, но тя е за предпочитане, коментира той.

България има много неща, които има да прави, но не е най-зле. Догонва, но има темп, който е не е лош. Ако не можем да се доберем до здравеопазване и доплащаме, то този срок не е толкова дълъг, колкото в други страни. Ето ви пример. Ние имаме скъпи жилища, но все пак имаме достъп до това да ги придобием, а в други страни това е почти невъзможно, посочи той.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!