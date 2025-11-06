Калфин: За пръв път виждам правителство, което изчезва и се крие

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Трудно ми е да определя бюджета на държавата за следващата година с една дума, тъй като в него няма нищо впечатляващо. Нищо не се вижда в него какво може да се постигне.

Това коментира пред Нова нюз бившият социален министър Ивайло Калфин.

Винаги един бюджет може да изглежда по-различно. Отношението към него е негативно и то само негативно, защото тези, които са го внесли, не се появяват пред хората. Аз така и не видях някой да излезе и да защити бюджета. А това трябва да го направи някой от управляващите. Бойко Борисов каза, че това бил бюджет на коалицията, ама чакай сега - чий е финансовият министър? Не може да няма човек от правителството, който да носи отговорност и който да излезе и да се мотивира защо бюджета е такъв, какъвто го предлагат, коментира той.

Ако няма бюджет, ще отидем на избори. Така че трябва да има. Имаме две години опит на политическа нестабилност и между другото този бюджет се дължи именно на нея. В същото време не може бюджета да се използва като лост за изнудване с думите "приеме това, защото друго не искаме да направим или отиваме на избори". Така че тук тотално липсва диалога - да излязат управляващиге и да обяснят на хората защо бюджета е такъв, къде ще отиде дълга, който ще се взима, да отговорят на въпросите и критиките. Въобще трябва да има някакъв публичен дебат. В момента чуваме само едната страна и това показва политическа незрялост. За пръв път виждам правителство, което внася бюджет и изчезва да се крие, вместо да го защити, коментира Калфин.

Между другото увеличението на данък дивидент не е нещо лошо, напротив. Това е инструмент, който съвсем спокойно се използва в цял свят, когато искаш да накараш фирмите вместо да изнасят печалбата, да я реинвестират в работата си, обясни той.

Т.е. ако един бизнесмен иска да изтегли 100 лева от печалбата на фирмата си, досега плащаше 5 лева, а останалите 95 лева си ги прибираше, за да отиде например на почивка. Сега ще трябва да плати 10 лева. Но вместо това в негов интерес е да не взима тези 100 лева за себе си, а за да ти инвестира обратно във фирмата си без да плаща данък от 10 лева. Така ще получи в крайна сметка растеж. Така че този данък е не само данък - да дадеш пари в държавната хазна, но и инструмент, с който държавата насочва в определена посока икономическата дейност, обясни той.

