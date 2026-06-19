Калфин за Радев: Опасно е да се говори за кръстоносни походи

Кадър БНТ

Реакцията на европейските ни партньори партньори все още е на изчакване. Не може да се отрече, че има съмнения. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер и бивш министър на вътрешните работи Ивайло Калфин във връзка със заявката на премиера Румен Радев да наложи вето върху новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от акционерите в "Лукойл" - Вагит Алекперов.

Всъщност България не налага вето - това, което премиерът прави, е за вътрешна употреба - искаме едно ли друго име да извади от списъка. Но е много опасно да се говори за православни семейства и кръстоносни походи. В съвременния свят има разделение на религиозна и политическа власт. В този случай кръстоносните походи надали са някакъв аргумент. Аргументите за г-н също са много странни. С това поведение показваме не блокиране санкциите, санкции ще има. Показваме обаче несигурност и не създаваме доверие в нашите партньори, заяви Калфин.

Той коментира и ситуацията с бюджетния дефицит и тегленето на нов външен дълг, пише novini.bg.

Всички сме категорични, че трябва да се върнем към бюджет без дефицит и правителството трябва да поеме отговорността си за това. За тази година бюджетът е изпуснат. Не очаквам правителството да направи чудеса. За мен е по-любопитно какви бюджети правителството ще подготви за следващите години. Проблемът не е с дълга от близо 4 млрд., който ще се вземе това, а каква ще е посоката в следващите години, посочи бившият вицепремиер.

Дефицитът е баланс между приходи и разходи, което означава, че за да се намали дефицитът, трябва или да се увеличат приходите, или да се намалят разходите. Бързото решение е разходите да се погасят с нов дълг, с част от който се погасява стар дълг. Същото правеше назад в годините всяко правителството, добави той.

Намерението за съкращаване на администрацията има много изключения. Администрация трудно може да се намали, без да се направи анализ ведомство по ведомство. Не очаквам някакви големия спестявания да се случат от това, посочи Ивайло Калфин.

Разходи може да се съкращават по много начини, важно е кой ще понесе тежестта – може да се намаляват инвестиции, може да се намаляват заплати. Въпрос на политическа отговорност на правителството е кой вариант ще избере. Няма такива, които да са приятни на всички, каза още Калфин.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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