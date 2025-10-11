Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Биг Брадър тази вечер?

Снимка: Нова телевизия

По време на новия вълнуващ лайв епизод на Биг Брадър ще стане ясно кой е третият съквартирант, който ще напусне най-коментираната къща в България. Тази седмица номинирани са четирима от любимците на публиката - тираджията Калин, автомонтьорката Лена, студентката Мина и инфлуенсърката Михаела, която носи името “Овца” в Къщата.

Гласуването за четиримата номинирани е отворено. Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а участникът, който събере най-малко гласове, ще се раздели с вълнуващия социален експеримент.

Номинираните не изневериха на себе си през последната седмица - Калин се постара гласът му да се чува в Къщата, Лена се опита с хитрост и чрез своята специална карта да се измъкне от номинацията, но Михаела, вярна на чувството си за справедливост, използва своята и не й позволи да размени мястото си с Цветан, Мина от своя страна продължи с малките си тайни ходове.

В студиото на Биг Брадър коментатори ще бъдат интернет сензацията Филип от Бричка, повелителката на поколението Джей Зи - Кристина Патрашкова, психоложката Яна Вълчанова и чаровният Виктор Стоянов.

