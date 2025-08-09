Калин Сърменов показа мистериозен плаж: На 9 август...разбира се, че няма да ви кажа къде е
Кадър Фб
Калин Сърменов предизвика любопитството на феновете си с кратко видео от приказен плаж:
"Граждани,09.08.25г….в разгара на сезона! Разбира се, че няма да ви кажа къде е!", пише той.
Веднага заваляха предположения и шеговити коментари:
Много препълнено,бе,ужасссс!
Крапец или Дуранкулак.
Кажи и на мен- няма да дойда, но ще проверя познанията си по география:))) но според мен не е Дуранкулак нито Крапец
Плаж Амолофи?
Нее, отвръща Калин.
Гърция! Прилича много на един плаж на ръкава Касандра, , където почивах 4 лета.
Включи се и Ники Кънчев:
Кажи да дойдем на тумби?
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!