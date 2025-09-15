Калин Стоянов отговори на президента за НСО

Булфото

Калин Стоянов коментира във „Фейсбук“ реакциите на президентската институция относно законовите промени за Националната служба за охрана (НСО). Той припомня, че вчера президентският секретар Димитър Стоянов призна в ефир, че ще бъде сред ощетените от премахването на привилегията служители в президентската администрация да ползват денонощно автомобили и шофьори на НСО.

„След като вчера президентският секретар Димитър Стоянов призна в ефир, че е един от мнозината в администрацията на президента, които ще бъдат ощетени от премахването на привилегията да ползват денонощно автомобили и шофьори на НСО, защото, цитирам: „така било записано в закона“, днес същото направи и неговият пряк началник президентът Радев“, каза Калин Стоянов, предаде "Дарик".

Той добавя, че не е срамно човек да признае, че се чувства некомфортно при отнемане на привилегии, но е важно обществото да осъзнае финансовия ресурс, който тези удобства струват. „Не е срамно да признаеш, дори и публично, че се чувстваш силно некомфортно, когато започне отнемането на различни привилегии, които си ползвал с надеждата, че това ще остане незабелязано, независимо от факта, че е коствало огромен държавен финансов ресурс. Както гласи една поговорка, подходяща за случая: „По-добре късно, отколкото никога.“ С други думи по-добре сега да свалим Митко SMS-а и подобни на него от лъскавите возила на НСО, отколкото никога“, заяви Стоянов.

По думите му президентът Радев се е опитал да представи промените в закона като проява на противопоставяне, въпреки че по-рано е отказвал да коментира темата. „Въпреки че Радев „изобщо не искал да коментира тази тема“, днес отново, видимо изнервен, започна да обяснява, че промените в закона за НСО, с които ще преустановим използването на автомобили и служители на НСО за превоз на множеството подчинени в президентската администрация, били проява на противопоставяне“, каза Стоянов.

Той отбелязва, че Радев сам признава, че президентската администрация е единствената институция, която разчита на транспорт и шофьори от НСО. „Пред медиите днес Радев призна, че незнайно защо раздутата президентска администрация е единствената държавна институция, която ползва автомобили и шофьори на НСО. По негови думи, ако му се осигурят „бюджет, парк, коли и шофьори“, нямало проблем това да не бъде НСО. Очевидно този път президентът е съгласен с предложените промени в закона и е осъзнал, че неговата администрация по нищо не се различава от останалите администрации и затова не следва да се възползва от привилегията да бъде специално обгрижвана от НСО“, заяви Стоянов.

Той също така предупреди, че обществото ще следи какви автомобили ще бъдат закупени за нуждите на администрацията и подчерта важността да не се използват такива като тези, с които се возят членовете на семейството на президента. „Всички ние ще следим стриктно какви автомобили ще бъдат закупени за служителите от президентската администрация и най-вече да не са подобни на тези, с които се возят членовете на неговото семейство. Между другото, добре би било президентът да отговори на въпроса, на какъв принцип е взето решението, една от малкото чисто нови лимузини марка BMW, модел 750 Е, да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга“, каза той.

Стоянов завърши публикацията си с предупреждение за бъдещи въпроси към президента: „Има множество въпроси, които предстои да бъдат зададени на президента Радев и които са свързани с целия му престой в президентството. Но нека не бързаме, засега той отказва да отговаря на каквито и да било неудобни въпроси и предпочита да крие истината!“

