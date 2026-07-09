Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за „трескаво заличаване на следи“ в МВР, ГДБОП и ДАНС

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Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“.

В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства, пише nova.bg.

По думите му получената информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record).

Според Стоянов има данни, че на служители, свързани със случая, е било разпоредено да не коментират темата, както и да бъдат заличени логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви.

„Съществува реален риск да бъдат унищожени доказателства, които могат да покажат мащаба на евентуалните злоупотреби и да установят отговорните лица“, твърди народният представител в сигнала си до прокуратурата.

Стоянов свързва тези твърдения и с поведението на вътрешния министър Иван Демерджиев след проведеното в Народното събрание изслушване по темата. Според него министърът не е предоставил обещаните документи, които да подкрепят изнесените от него данни.

Темата беше поставена и в пленарната зала от депутата от ДПС Хамид Хамид, който поиска съдействие от председателя на Народното събрание Михаела Доцова за получаване на документи, свързани с изнесената информация за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.

Хамид заяви, че по време на изслушването си министър Демерджиев е поел ангажимент да предостави всички документи, на които се основават твърденията му, но до момента това не е направено.

По думите му част от информацията, представена от министъра, вече била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.

„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.

Иван Демерджиев коментира сигнала на Калин Стоянов. Вътрешният министър посочи: „Нямам време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов, нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”.

„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

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