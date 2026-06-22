Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за Иван Демерджиев

Булфото

Калин Стоянов е подал сигнал до главния прокурор за вътрешния министър Иван Демерджиев. Това съобщи самият Стоянов в личния си профил във Фейсбук.

"Днес подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България г-жа Ваня Стефанова с цел проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което в качеството на обвиняем е привлечен министърът на МВР Иван Демерджиев.

Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона", пише депутатът в социалната мрежа, цитиран от Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!