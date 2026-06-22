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Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за Иван Демерджиев

22.06.2026 / 14:53 0

Булфото

Калин Стоянов е подал сигнал до главния прокурор за вътрешния министър Иван Демерджиев. Това съобщи самият Стоянов в личния си профил във Фейсбук.

"Днес подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България г-жа Ваня Стефанова с цел проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което в качеството на обвиняем е привлечен министърът на МВР Иван Демерджиев.

Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона", пише депутатът в социалната мрежа, цитиран от Нова телевизия. 

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