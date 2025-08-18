Калин Стоянов предлага НСО да спре да осигурява с транспорт администрацията на президента

Булфото

Народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов предлага промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това е записано в законопроект, публикуван на парламентарния сайт, предаде БТА.

В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от Закона за НСО. „Тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация, принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания“, посочва Стоянов мотивите към проекта. Стоянов отбелязва още, че подобна уредба в закона не е предвидена за администрацията на Народно събрание или на Министерския съвет.

Служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняемите лица, като по този начин администрацията на Президентството се приравнява по привилегии с изчерпателно изброените лица в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт. Поради тази причина съществуването на този текст е абсолютно ненужен, посочва Стоянов.

По-рано във Фесйбук Калин Стоянов коментира относно случая с кортежа на президента Румен Радев във Варна на 10 август. Стоянов твърди, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Стоянов пише също, че във въпросния чл.14 е записано, че цялата администрация на президента има право да използва автомобилите и шофьорите на НСО.

Стоянов допълва, че по този начин представителите на президенската администрация се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт - членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации. Стоянов пише още, че "с цел да бъде премахната възможността НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, от ДПС-Ново начало предлагат този член да отпадне от закона".

