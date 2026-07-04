Калин Стоянов за казуса "Петрохан": Или никой не е докладвал на Демерджиев, или умишлено се мълчи

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В продължение на близо два месеца никой не е докладвал нищо на министъра на МВР или умишлено се мълчи по случая, който разтърси цяла България, вероятно защото истината не се харесва на определени кръгове. Това написа депутатът от ДПС Калин Стоянов в социалните мрежи във връзка със случая, станал известен като мистерията "Петрохан - Околчица", който продължава да тъне в неизвестност. Общо шест тела бяха открити край хижа "Петрохан" и връх "Околчица", като едното е на непълнолетно дете.

В четвъртък на заседание на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание бе изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев по редица въпроси, припомня Фокус. По време на заседанието Калин Стоянов попита какво се случва с разследването по случая "Петрохан". Демерджиев отговори, че казусът е бил използван за политически цели и когато има нова информация, тя ще бъде оповестена публично.

Стоянов написа, че поводът за неговия въпрос към силовия министър е "желанието на българското общество да разбере каква е истината по този случай и най-вече кой, как и защо е създал организация, оперираща в пограничен район и натоварена с множество правомощия, каквито не би следвало да има".

"Освен това е необходимо да разберем кой и по какъв начин е съдействал за създаването и функционирането на тази организация, както и дали тя се е ползвала с политическа протекция и, ако да, от коя политическа формация и от кое конкретно политическо лице. Министърът, отговаряйки в присъщия си стил - говорейки много, но всъщност не казвайки нищо заяви, че няма допълнителна информация и че ако стане известна такава, тя ще бъде публично оповестена", написа Стоянов и допълни:

"Неговият отговор обаче не кореспондира с изказванията му в различни интервюта и брифинги непосредствено след като зае поста министър на МВР, в които обясняваше, че има нови данни, че очаква доклади и че след като ги получи, ще оповести съдържащата се в тях информация".

Редактор "Екип на Петел",

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