Калин Вельов: Навремето се социализирахме на пейката пред блока, но днес е различно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

България е на трето място в света по влошаване на психичното здраве на децата и всичко това е заради дигиталните устройство. Поради това от МОН обмислят въвеждане на ограничения от мобилните устройства в училище и призовават родителите за помощ по отношение на контрола.

Ако навремето таткото отсъстваше повече от вкъщи, за да изкара прехраната на семейството, а майката стоеше повече с децата, то сега и двамата родители са силно ангажирани на работа. То и самите деца, ако навремето се събираха в свободното си време, сега прекарват много време в социалните мрежи, които всъщност са по-различни от тези на възрастните. Преди социалната мрежа пред блока и на пейката, а днес децата са ангажирани с допълнителни извънкласни занимания, така че има остават само вечерните часове, когато най-лесно се социализираш в интернет. Не съм убеден, че който и д ае родител лесно ще поеме ангажимента детето му да стане аутсайдер като е едно от малкото, което не е в техните социалните мрежи.

Това коментира пред Нова тв музикантът Калин Вельов.

Съгласен съм, че семейството може да ограничава, но не смятам, че като родители можем да го спрем, а ако успеем, дали това няма да доведе до други психологически проблеми, когато децата останат извън своето дигитално общество, посочи той.

Аз съм "за" мерките и отнемането на телефоните в рамките на училището, допълни той.

Изобщо не съм оптимист, че можем да ограничим социалните мрежи за децата. Австралия ще е важен пример, с който света ще се съобрази и ще види работят ли мерките и какво следва. Дали ограниченията няма да доведат до някакви проблеми при децата?, коментира журналистът Божидар Русев.

Много е важно как се държи семейството. Смятам, че ограничаването, повечето спорт ще повлияе на децата. Четенето на книжни книги също е нещо полезно. Колко интровертни можем да станем?, коментира икономистът Даниела Везиева.

Така или иначе с напредване на възрастта децата сами излизат от виртуалния свят, за да влязат във физическия контакт. Но и самите ние като възрастни им набутваме устройства, за да се сдобием с миг спокойствие, коментира Вельов.

Устройствата са и полезни за децата, могат да се използват и за обучителни цели. Ако сме добросъвестни, ако търсим подходящо и полезно съдържание, е въпрос на отговорност и приоритет. Просто алгоритмите на платформите трябва да се направят така, че да не се показва определено съдържание до определена възраст на децата, коментира Русев.

Вместо да ограничават децата в училище, може да се акцентира за това как може да се използват устройствата за работа и учене, как да извлекат максимална полза, посочи Вельов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!