Калин Вельов: Никога не съм виждал мечка на Витоша. Но са ме нападали свирепи кучета нееднократно

Калин Вельов написа своята версия за случилото се на Витоша.

"Вече цяла седмица разсъждавам и чета по темата с убития от 'диво животно' турист на Витоша. Има липса на информация, която води и до липса на логика в така поднесената история. Не изключвам нито една версия! Но всички които ходим много по Витоша, включително и от западната и от южната страна, ще потвърдим че да видиш мечка е изключително трудно и голям 'късмет'. Аз лично никога не съм мяркал. За сметка на това съм виждал и са ме нападали свирепи кучета нееднократно.", посочва той.

"Спасяваш се с газов пистолет, спрей или тояга..но това е въпрос на бърза реакция, късмет, подготовка, опит.. всичките изброени са все пожелателни неща. На всичко отгоре инцидентът се случва в Събота, посред бял ден, на открит път към хижа... Нито е в гъста гора или храсти, нито е в клекове.", посочва той.

"Веднага се появиха и представители на ловци, които да обяснят колко увеличена е популацията на мечки на Витоша, които ние обаче през годините или никога не сме виждали или са единици успелите да зърнат/снимат мечка.

С две думи - бих апелирал към замесените институции, да насочат вниманието си освен към мечките и към пуснати/изпуснати на свобода в района големи кучета."

