Калин Вельов: Румен Радев ще представи свой политически проект през есента

Кадър Нова нюз

Има много хора, които не гласуват и изчакват да се появи нов политически проект. Той е на мнение, че Румен Радев ще представи свой политически проект през есента. Предстоящите избори ще бъдат спечелени от ГЕРБ. Това каза Калин Вельов, музикант и бивш депутат от ГЕРБ и зам.-министър на културата, в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова нюз.

С приемането на еврото ставаме част от една глобална система, със сигурност след няколко месеца това вече няма да е тема на разговор и ще започнем да усещаме ползите, смята той.

Музикантът сподели, че докато е бил във властта е имал възможност да обиколи различни райони в страната, за да направи оценка на проблемите с областта на културата. В резултат на това е изготвил програма, част от която е била заложена в програмата на ГЕРБ. Той каза, че работата в министерството е доста динамична и интересна.

За него връщането в политиката не е фикс идея, но не бяга от такъв разговор. Към момента той продължава да се занимава с музика.

По отношение на протестите Вельов смята, че управляващите не са усетили границата, която не е трябвало да преминават. Напрежението е можело да бъде избегнато, допълни той. Според него липсата на комуникация е причина за широкото недоволство. По думите му острият речник също е нажежил атмосферата.

Вельов е на мнение, че глобалните конфликти – във Венецуела, Гренландия, Украйна Ивицата Газа и др. се дължат на икономически интереси.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!