Калин Вельов: В българското училище вместо да готвят децата за живота, ги затрупват с разни сложнотии

Според данните на частните съдебни изпълнители вече има образувани 120 000 дела срещу хора, изтеглили кредити на възраст между 18 и 30 години, които са похарчени предимно за луксозни стоки, екскурзии и скъпа техника.

Това е съвременното робство - кредитите, коментира пред Нова тв икономистът Даниела Везиева.

Вече има много платформи и програми на банките, които се опитват да информират младите хора за рисковете от бързите кредити. Истината е, че трябва повече да се говори и да има обучение на тема лични финанси. Трябва да се създава дисциплина и манталитет към парите, допълни тя.

По-притеснително е, че тези малки кредити се теглят за нови телефони, за удоволствие, за някакъв лукс. Т.е. не са с цел инвестиция в себе си или в някакво начинание. Младите виждат едни известни личности и искат да им подражават, но по грешния начин - лъскави коли, лъскави телефони и дрехи, ето това е лошото, коментира музикантът Калин Вельов.

Като родител на 13-годишна дъщеря мога да кажа, че обучението в училище е стъпило твърде много на сложните теми, които се учат и не се подготвят младите хора за реалностите и за важните неща в живота. Разликата между българското и западното образование е огромна в това отношение. На Запад наистина има фокус децата да се подготвят за живота, така че като излезеш от образователната система, веднага да започнеш да работиш и да се хвърлиш в живота, а тук се учат ужасни сложнотии, които няма да ти влязат в практиката, но пък ти поглъщат всички сили и пропускаш важните неща, коментира още той.

Медиите пък имат своята заслуга към тази негативна тенденцията с рекламирането на лъскавия живот и как да го постигнат през бързите кредити. На Запад животът на кредит е съвсем нормален, но това се прави с цел инвестиция, а не за удоволствие, допълни той.

Това, което залива децата ни в момента е хазарт, лукс, бързи пари, лесни пари, кредити. Тук е мястото да се каже, че семейството има огромна роля в това, както и училището, коментира икономистът.

