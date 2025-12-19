Калин от „Игри на волята”: Всички ме питат „Що падна?”

кадър Нова телевизия

Миро си ме би съвсем честно, това призна любимецът на зрителите Калин за финала на сезон 7 на „Игри на волята”. Той сподели в „На кафе”, че всички, които го срещнат, му задават един и същи въпрос: „Що падна?”

По тази причина, Калин категорично заяви, че в загубата му накрая не е била нагласена по никакъв начин, а просто вече е бил изтощен от престоя в Изолатора. „Там стоиш на едно място, не тренираш, пестиш си силите”, обясни той.

Калин разкри тайната на формата си, като разкри, че не се е готвил специално за „Игрите”, а просто е задълбочил обичайните си тренировки . А те включват лостове и бягане. Тайната е обаче, че той тренира само на открито, без значение от атмосферните условия.

„В залата е топло, но не можеш да развиеш уменията си”, коментира той.

