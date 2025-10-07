Калин от София сбъдна мечта в "Сделка или не"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Една от мечтите си сбъдна днес Калин Учиндолски от София. Тя е да играе в "Сделка или не" и днес той я реализира.

Той излезе с кутия №12. Пред водещият Ненчо Балабанов разкри, че е козирог, правист е, работи в нотариална кантора.

Последователно отхвърли доста изкушаващи предложения от банкера, а именно 3300, 3800, 5000 лева.

Независимо, че премахна най-голямата сума, която можеше да спечели, а именно 100 000 лева, той продължаваше упорито да играе за голяма печалба.

При оферта от банкера за смяна, той размени своята с №18. Обясни, че колите му са с такова число.

Отваряйки кутия №12, с която излезе, той разбра, че първоначалния му късмет е бил 250 лева.

При три неотворени кутии, в които се криеха една стотинка, 750 лв. и 10 000 лева, банкерът му предложи смяна на кутията. Калин отказа.

След това премахна от играта си едната стотинка.

Накрая сред бурни ръкопляскания той видя, че е спечелил 10 000 лева.

