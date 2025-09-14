Калкан се връща в групата на Черно море, трима са аут за мача с Добруджа

Снимка: ПФК Черно море

Наставникът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Добруджа от 8-ия кръг на efbet Лига. В нея след продължително възстановяване се завръща Андреас Калкан. Румънецът претърпя операция на коляното, което го извади от терените за повече от 10 месеца, съобщават от клуба.

Аут за срещата са Берк Бейхан, Димитър Тонев и Жоао Бандаро, които са с травми.

Срещата между „моряците“ и новака в efbet Лига е утре - 15 септември, от 20:30 ч.

Главен рефер на срещата ще е Димитър Димитров, а негови помощници ще са Дарин Иванов и Марио Данаилов. Георги Стоянов ще е четвърти съдия, а за ВАР ще отговаря Владимир Вълков с асистент Мартин Маргаритов.

Групата: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса

