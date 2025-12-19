Калоян Методиев: Кариеристи и интересчии искат да вземат парите на Радев

Булфото

Голям срам за държавата и разговор за диваци е да говорим за честни избори в ерата на изкуствения интелект.

Това заяви в ефира на БНР политологът и бивш депутат Калоян Методиев, представител на партия "Непокорна България".

"Къде го има това? Това е Алеко Константинов 1885 година – да говорим за изборни измами, кой ще вземе кодове, кой ще драска. Ние сме ударили дъното в Европа."

Само с цветни камъчета не сме правили изборите. Нямаме доверие на тази политическа гарнитура, избрана с фалшиви избори, те да правят правилата за избори, подчерта той.

Методиев смята, че видеонаблюдението следва да бъде доказателство в съда и да се засили контролът.

"И тези хора, които драскат по моята бюлетина, да ходят в затвора, за една година да е."

Според него обаче не са нужни резки движения за промени на изборното законодателство.

Радев няма време да направи своя проект. Ако реши да прави партия в момента, ще трябва да използва регистрацията "на някои маргинални партии, които са се навъртели около него", смята Методиев.

"Грозно е това, което прави, по-скоро лековато. Продължава месеци наред този сюжет – ще правя партия, няма да правя партия, може и да правя партия, когато най-малко очаквате ще направя партия."

От друга страна "в страната кипи усилен партиен труд" и има користен момент при правенето на тази партия, отбеляза политологът, споделяйки свои наблюдения. По думите му, президентският проект в момента не се прави по идейни подбуди и заради политически ценности, а "от кариеристи и интересчии, които искат да вземат парите на Радев".

"Да не се окаже поредната подмяна на едни кариеристи и интересчии, които виждат в Радев касичката, през която да си влязат пак старите схеми – обществени поръчки, постове. Това е голямата опасност. Не е Радев човекът, който ги пленява – поне тези, които движат на терен и които виждаме в страната, а са неговите финансови възможности."

"Непокорна България" ще участва на следващите избори, съобщи Калоян Методиев. Това ще направят със самочувствието на единствените, "които не са сядали в скута нито на Борисов, нито на Пеевски".

Освобождаването от задкулисието е постижимо, коментира Калоян Методиев в предаването "Хоризонт за вас".

Силата на Пеевски дойде от контрола върху Борисов и "две слугинажни партии", каза той.

"Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина."

Само висока избирателна активност може да разкъса този обръч, изтъкна политологът.

