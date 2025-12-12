Калоян Методиев: Оставката е само маневра, още не са паднали

кадри bTV

Оставката на правителството е само маневра, управляващите не са паднали, това заяви в „Лице в лице” по bTV политологът Калоян Методиев. Той призова съпротивата да не спира, защото още стои въпросът с бюджета.

Методиев каза също, че ако 250 хиляди са били по площадите на протестите, всъщност със семействата и близките им, активните хора стават 1 милион.

Той определи БСП и КТ „Подкрепа” като проксита на властта на Борисов и Пеевски и отбеляза, че те веднага са се активирали по темата за бюджета и са поискали той спешно да бъде приет.

Друг участник в предаването, журналистът Веселин Стойнев, също изрази тезата, че оставката на правителството е претекст за бягане от отговорност.

„Бойко Борисов каза в изявлението си ужасни неща. Той даде сигнал на администрацията да не работи, а твърдението, че вече друг е отговорен за бюджета, е тотален фейк”, заяви Стойнев и допълни, че бягането от отговорност от управляващите е антидържавно.

