Калоян Методиев: Управляващите започнаха с ПР-ските димки

Снимка ПП “Национално движение Непокорна България"

Калоян Методиев от „Непокорна България“ критикува остро новата правителствена система за контрол на обществените поръчки „СИГМА“, определяйки я като пиар ход за манипулиране на електората. В своя официална позиция политикът обвърза шумно рекламираната дигитална прозрачност с конкретен казус, при който студентка по медицина е получила отказ за информация относно министерска заплата. По думите му, кабинетът крие реалните си действия зад паравани, докато истинските проблеми с олигархията остават непокътнати.

Според Методиев, представянето на системата за периода 2020–2026 година в Министерския съвет е нищо повече от добре изглеждаща медийна акция, която няма общо с реалното противодействие на корупцията. Той подчерта, че фирмите постоянно се регистрират, сливат и закриват, което прави козметичния контрол неефективен.

„Това не е никаква борба с олигархията. Фирми се регистрират, сливат, закриват. Какво говорят имената им? Или подставени лица? Олигарси играят на едро и видимо - енергетика, концесии, банки, магистрали. Пред цялото общество, което се занимава с тях от десетилетия. Не зареждат тайно с химикалки община Х“, заявява политикът. Той допълва, че по документи параметрите винаги изглеждат изрядни, но в реалността резултатите са плачевни – непочистени дерета и ронещ се асфалт.

Като основен аргумент срещу претенциите на властта за отчетност, Методиев посочва фрапиращ случай с отказ за предоставяне на информация по официален ред.

„Вчера студентката по медицина Василена Кияра Димитрова получи отказ от премиера Радев на искането ѝ по ЗДОИ за заплатата на един от министрите“, посочва Методиев. Според него това действие е в пълно нарушение на закона, морала и утвърдените европейски практики. „Крият си държавните заплати от данъкоплатците! Това е резил! За каква прозрачност ни говорят?“, пита риторично той, съпоставяйки правителствените декларации с практическите действия.

Позицията на „Непокорна България“ е категорична, че внедряването на новата система не променя начина, по който се разходва публичният ресурс. Инструментът се определя просто като онлайн улеснение, а не като реален демонтаж на съществуващия модел.

„Това е улеснителен онлайн инструмент. Нито е реформа, нито е борба с мафия, нито демонтаж на системата. Започнаха с ПР-ските димки. За хранене на масите“, завършва Калоян Методиев, цитиран от dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!