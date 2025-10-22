Калоян Методиев: Запорираха ми 2170 лева от банковата сметка, изтеглиха ми ги от банковата карта, без уведомление

Кадър Нова тв

Много интересна история разказа политологът Калоян Методиев.

Ето разказа му:

Съдия изпълнител ми запорира 2170.50 лева. Изтегли ми ги от банковата сметка, без да бъда уведомен. Най-несправедливите пари, които съм платил през живота си.

Предисторията: Преди три години Слави Василев написа пост – че ще продам майка си за пари. Безпричинно. Майка ми е честна стара жена. Заведох му дело. В съда Слави Василев се отрече от профила си, който е верифициран. Не бил негов. Не бил писал той. Въпреки че и до днес го използва. Съдията не може да иска детайлна експертиза от ГДБОП, защото не е углавно престъпление. Делото приключи и изведнъж Слави Василев започна да иска разноски за адвокат, които не поиска в съда.

Досега винаги съм дарявал всички пари по дела за кучета-водачи на слепи хора. Тези ми ги взеха. Нечестно. Не само, че ме нападнаха безпричинно и обидиха мен и майка ми, но трябва и да си плащам за това!!! И то на семейство тежки милионери.

Искам да попитам публично всеки, който чете:

Какъв човек е този, който се отрича от думите си? Мъж ли е?

Има ли подобен човек достойнство? Безчестник ли е?

Трябва ли да му се вярва, когато говори пред медиите?

Колко би струвала думата на такова лице?

Какво заслужава?

Халал да са им на Василеви парите. На бизнесмените патриоти, които развяват портрета на Левски.

Понеже Слави Василев изпраща баща си да се договаря да си оттегля иска, защото го готвели за голям държавен пост и кариера, и не можело да бъде съден, ще кажа: Готви сина си за каквото искаш, но понеже не сте закъсали за пари и това, което направихте не е честно, искам да занесете в троен размер сумата от 2170.50 лева във фондация „Очи на четири лапи“ в Люлин и да я дарите за обучението на кучета водачи на слепи хора, както правя аз.

Така ще си спестите част от семейния позор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!