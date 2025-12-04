Калоян Паргов: Нормално е Радев да мисли за продължение на своята политическа кариера

кадър: Bulgaria ON AIR

БСП засега остава в управлението предвид това, че социалните разходи в бъдещия втори опит за бюджет ще бъдат запазени. Това заяви зам.-председателят на партията Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".

"Това беше поставено като условие преди седмица с изтеглянето на бюджета. Да, ще бъдат направени преработки на бюджета, като ще бъдат съобразени с искания на бизнес, синдикати и граждани", подчерта той.

Няма чуваемост и разбиране относно данъчно-осигурителната система, изтъкна гостът.

"Този разговор предстои. Чрез преразглеждане на приходите и разходите, запазвайки социалните разходи, могат да се случат по начина, по който бяха планирани, във вече изтегления бюджет. Затова БСП засега остава в управлението. БСП съзнава високата цена и залога за участие в такова непопулярно управление", уточни Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Той изтъкна, че е нормално е политическите сили да разговарят.

"Темата на разговора между Зафиров в кабинета на Делян Пеевски е, ако нашите неща не се изпълнят - ние се оттегляме, ти, ако искаш, подкрепяй. Убедиха ни условията и гаранциите, които поставихме, че са изпълнени", изтъкна още зам.-председателят на БСП.

По думите му протестът в София е бил между 25 000-30 000 души.

"Този надпартиен интерес, с този акт на изтегляне на бюджета, беше чут. Исканията на протестиращите са разнородни. Отговорността за това, което предстои след 28 дни, означава, че България трябва да влезе с бюджет. Не със служебен кабинет или 1/12 бюджет. Големият проблем на сегашните протести е свързан с липсата на усещане за справедливост, чуваемост. След първия протест започнаха анализите. След два дни ще стане ясно дали с удължена процедура на работа ще финишираме с нов бюджет. Надявам се, че и ПП, с всичките претенции и анализи, които чухме в бюджетна комисия, ще се включат", обобщи Паргов.

Той изрази притеснения, че президентът Радев, като обединител на нацията, "е в края на своя политически мандат като президент и е нормално да мисли за продължение на своята политическа кариера".

"БСП има основен принос в това да избере този президент. Членовете подкрепят Радев, приемат го. Въпросът е как ще реагира партията, ако той утре направи своя партия", коментира Паргов.

