Калоян Паргов: Приоритет на държавата днес трябва да бъде решаването на водната криза

Държавата е в това състояние през последните 5 години. Вследствие на 8 предсрочни поредни избора, 2 неуспешни правителства с кратък живот от по 8 месеца, нови предсрочни избори и спрели системи, които трябва да работят. Това коментира заместник-председателят на БСП Калоян Паргов в студиото на "Денят ON AIR".

Паргов подчерта, че служебните кабинети по дефиниция са временни и не могат да носят пълната отговорност за вземането на дългосрочни решения.

Проблемът обаче е по-дълбок – липсата на стабилно управление, което да предприема действия и да носи отговорност.

Той критикува острия тон между институциите, като отбеляза, че от този нарушен диалог страдат всички граждани.

Особено тревожна, според Паргов, е водната криза.

"Приоритет за БСП е водната криза. Натрупаните проблеми, абдикацията на държавата, особено в последните години, както и несвършената работа в последните десетилетия – за това са виновни не едно и две правителства, включително и местното управление, които трябваше пряко да работят по въпроса", заяви гостът пред Bulgaria ON AIR.

Той смята, че приоритет на държавата днес трябва да бъде решаването на водната криза чрез инвестиции в размер на поне 3,7 милиарда лева.

Средствата трябва да бъдат заложени в следващия бюджет, като акцентът да е върху най-засегнатите региони.

Той предупреди, че нови язовири няма как да се изградят бързо, затова трябва да се търсят по-гъвкави решения – кладенци и довеждащи водопроводи.

В политически план Паргов заяви, че президентските избори ще бъдат своеобразен лакмус за това управление.

"Не мога да кажа категорично, но кандидатурата на госпожа Йотова ми се струва най-рационална и разумна. От гледна точка на нейния близо 10-годишен опит като вицепрезидент. Тя е част от институцията и е нормално да се обърнем към нея", смята Паргов.

По въпроса със службите заместник-председателят на БСП напомни, че те не принадлежат на президента, а отговорността за тях е на правителството.

"Правителството предлага имената, президентът издава указ – може да издаде, може и да не издаде. Обикновено тези въпроси се решават не в студиото, а зад студиото – между президент и премиер, които се разбират кой да посочи за една или друга служба. Очевидно тук има неразбиране. А отговорността за вътрешната и външната сигурност е на правителството", коментира Паргов.

