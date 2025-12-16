Калоян Паргов след оставката: БСП държи на редовния бюджет

Редактор: Недко Петров

Калоян Паргов застана пред медиите, след като изпълнителното бюро на БСП подаде оставка. Социалистът разкри мотивите за това решение и обеща, че утре в парламента ще защитят своята теза за бюджета.

Оставката е акт на колективната отговорност в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции, които виждаме, и напрежение и в нашата структури. Оставката е с цел успокояване на обстановката, намаляване на емоцията и проявяване на здрав разум в това, което ни предстои оттук нататък в идващите месеци, а то няма да е никак лесно и за държавата, но и за партията, каза Паргов.

Последният обясни, че шефът на БСП Атанас Зафиров не е подал оставка, тъй като е избран от конгреса, и по устав неговата оставкат се депозира пред конгреса.

Пак повтарям, нашата оставка е акт на колективната отговорност на изпълнителното бюро, съставено след конгреса на 16 февруари. Този колективен орган подава оставка като знак на тази отговорност, това мога да ви кажа, допълни Паргов.

Искам да кажа също, че БСП държи на редовния бюджет, и много неща бях обсъдени от бюрото, освен тази колективна оставка. Утре ще чуете, че БСП държи на редовния бюджет, защото удължения бюджет, който виждаме, че някои партии днес приемат в Народното събрание, означава едно голямо нищо, тъй като той е с тримесечен срок на действие, заяви още по бТВ Калоян Паргов.

